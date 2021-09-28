В России появилась первая система охраны периметра "Прометей" с боевыми модулями-роботами

В России разработана современная и уникальная система охраны периметра "Прометей", в которую входят дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулемётом. Об этом сообщил Игорь Афанасьев — гендиректор НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех"), разработавшего эту систему.

"Система "Прометей" для охраны периметра объектов одновременно управляет до 16 боевыми модулями, которые обнаруживают, оповещают и, если необходимо, защищают охраняемый объект. В любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, переключаясь на приоритетный боевой модуль", — приводит его слова ТАСС.

Как уточнил Афанасьев, нарушителя оповещают через громкоговорители, установленные на боевые модули. Команды при этом отдаются или голосом оператора, или в автоматическом режиме. Отмечается, что "Прометей" создан для охраны периметра особо охраняемых объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий.

Также НПО "Электромашина" разработало боевой модуль "Охотник". Его серийное производство уже стартовало. Универсальность этой системы позволяет использовать её на спецтехнике различных родов войск, в том числе инженерных и сухопутных. Модуль оснащён системой телетепловизионного наблюдения, встроенной диагностикой неисправности, счётчиком-индикатором патронов, гироскопической системой стабилизации прицела и самого вооружения, а также лазерным дальномером. Кроме того, создана модификация "Охотника" для оснащения военно-морской техники. В данной конфигурации устройство называется "Нарвал".