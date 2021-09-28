Цена нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года

Во вторник утром стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов. Это произошло впервые с осени 2018 года.

Согласно данным торгов на 07:16 мск, цена ноябрьских фьючерсов прибавила 0,83%, достигнув 80,19 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы подорожали на 0,85% — до 79,36 доллара. В последний раз отметку в 80 долларов нефть Brent перешагивала 23 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI подорожали на 0,85% — до 76,09 доллара за баррель.

"Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырьё", — отметил аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар в беседе с агентством Bloomberg.