В Роспотребнадзоре рассказали о "входных воротах" для ковида помимо органов дыхания

Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при CoViD-19 стали встречаться чаще, у 10% инфицированных других признаков болезни может вовсе не быть. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

"По результатам метаанализа 35 исследований, у пациентов с коронавирусной инфекцией... общая распространённость желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита", — объяснила Омарова в беседе с РИА "Новости".

При этом, по её словам, у 10% пациентов с ковидом отмечались только желудочно-кишечные симптомы без респираторных нарушений.

Медик добавила, что во вторую волну эпидемического процесса желудочно-кишечные проявления CoViD-19 стали обнаруживаться чаще. В первую очередь это связано с мутациями вируса. Органы пищеварения при ковиде поражаются из-за повышенной проницаемости слизистой оболочки ЖКТ вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции.

Сейчас, отметила специалист, есть предположения, что желудочно-кишечный тракт, как и органы дыхания, может служить "входными воротами" коронавируса.

"Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8–1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона", — сказала Омарова, уточнив, что в течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты.

Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или в стрессовых ситуациях, заключила эксперт.