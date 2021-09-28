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В Приморье нашлись три туристки, которые пропали после похода в горы

От госпитализации женщины отказались, сообщили в региональном МЧС.

28 сентября, 03:35

Фото © ГУ МЧС по Приморскому краю

Три женщины, которые пропали при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, нашлись живыми. Они самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Напомним, 27 сентября стало известно, что три женщины пропали в районе горы Фалаза, также известной как Литовка. Спасатели отправились на их поиски. Утром 28 сентября появилась информация, что пропавшие вышли на связь с родственниками.

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"Они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. От госпитализации отказались, их состояние удовлетворительное", — сообщили в МЧС.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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