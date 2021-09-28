В Приморье нашлись три туристки, которые пропали после похода в горы

Три женщины, которые пропали при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, нашлись живыми. Они самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Напомним, 27 сентября стало известно, что три женщины пропали в районе горы Фалаза, также известной как Литовка. Спасатели отправились на их поиски. Утром 28 сентября появилась информация, что пропавшие вышли на связь с родственниками.

"Они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. От госпитализации отказались, их состояние удовлетворительное", — сообщили в МЧС.