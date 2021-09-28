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В частном доме в Махачкале взорвался газ, пострадали пять человек

Среди них трое детей. Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

28 сентября, 03:13

Архивное фото © ТАСС / ГУ МЧС по Дагестану

В частном доме в Махачкале (республика Дагестан) произошёл взрыв газа, пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Новый Хушет на улице Кайтуева около 04:30 утра.

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"По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому. По предварительной информации, пострадали пять человек", — цитирует сообщение МЧС ТАСС.

Уточняется, что среди пострадавших трое детей. После хлопка возгорания не последовало. Ударная волна частично повредила кровлю и выбила двери, несущие конструкции при этом не нарушены. Пострадавших госпитализировали в районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Причины инцидента выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что из разрушенного взрывом газа дома в подмосковном Ногинске спасли всех животных. Последним с помощью автовышки достали кота с шестого этажа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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