В частном доме в Махачкале взорвался газ, пострадали пять человек

В частном доме в Махачкале (республика Дагестан) произошёл взрыв газа, пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Новый Хушет на улице Кайтуева около 04:30 утра.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому. По предварительной информации, пострадали пять человек", — цитирует сообщение МЧС ТАСС.

Уточняется, что среди пострадавших трое детей. После хлопка возгорания не последовало. Ударная волна частично повредила кровлю и выбила двери, несущие конструкции при этом не нарушены. Пострадавших госпитализировали в районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Причины инцидента выясняются.