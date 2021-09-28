Правительство Великобритании планирует мобилизовать армию на фоне топливного кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабмине Соединённого Королевства.

"Ожидается, что правительство мобилизует армию в качестве меры предосторожности из-за очередей на автозаправочных станциях по всей стране", — сообщает телеканал.

Ранее газета Times информировала, что британских военных могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за дефицита водителей в стране, который уже спровоцировал перебои в поставках топлива на АЗС. План на случай непредвиденных обстоятельств получил название "Операция Эскалин", он будет введён в действие при значительном ухудшении ситуации.

В последние месяцы Британия столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к закрытию некоторых автозаправочных станций. Жители страны в панике принялись закупать бензин, несмотря на заявления властей о том, что проблем с запасами топлива нет. Крупнейшие нефтяные компании Британии утверждают, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него восстановится уже через несколько дней.