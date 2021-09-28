Есть погибшие: В Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили
Точное число жертв пока не известно. Пожарные проводят аварийно-спасательные работы.
Фото © ГУ МЧС по Пермскому краю
Пешеходный переход обрушился на автомобили на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
"Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "газель". К сожалению, есть погибшие", — сообщили в МЧС.
Инцидент произошёл в 00:30 по местному времени (02:30 мск). Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечены подразделения пожарных. Объезд организован через деревню Платошино и посёлок Кукуштан. Информация о происшествии уточняется.
Лента новостей
"У нас появился новый природный враг": Биолог рассказала, на сколько лет коронавирус сокращает продолжительность жизни
сегодня в 02:08
Посольство РФ оценило сообщения о закрытии въезда в США привитым "Спутником V"
сегодня в 01:59
WSJ: Американский генерал Милли интересовался российскими базами в Центральной Азии
сегодня в 01:47
Комментариев: 0