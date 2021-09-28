Пешеходный переход обрушился на автомобили на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "газель". К сожалению, есть погибшие", — сообщили в МЧС.