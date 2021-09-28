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Есть погибшие: В Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили

Точное число жертв пока не известно. Пожарные проводят аварийно-спасательные работы.

28 сентября, 02:27
<p>Фото © ГУ МЧС по Пермскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС по Пермскому краю

Пешеходный переход обрушился на автомобили на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "газель". К сожалению, есть погибшие", — сообщили в МЧС.

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Инцидент произошёл в 00:30 по местному времени (02:30 мск). Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечены подразделения пожарных. Объезд организован через деревню Платошино и посёлок Кукуштан. Информация о происшествии уточняется.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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