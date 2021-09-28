Основным сценарием развития событий с коронавирусной инфекцией является сокращение продолжительности жизни людей в среднем на десять лет. Такое мнение выразила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

"Основной сценарий сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями", — приводит её слова РИА "Новости".

Баранова добавила, что к старости у людей всё больше и больше болезней, и коронавирус — одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается. По словам биолога, "у нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызёт".

Специалист уточнила, что вариант натурального ослабления вируса также остаётся. Однако два года пандемии показывают, что вирус, если и ослабел, то совсем незаметно.

"В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают", — заявила Баранова.

По словам биолога, через два-три поколения человечество в среднем будет лучше справляться с ковидом — даже без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, например гриппа наконец станет меньше. Кроме того, эксперт подчеркнула, что нельзя исключать и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить.

"Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку "другое тело" или "обновить", — заключила Баранова.