НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посольство РФ оценило сообщения о закрытии въезда в США привитым "Спутником V"

В дипмиссии подчеркнули, что ориентируются на решения официальных властей Соединённых Штатов.

28 сентября, 01:59
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут запретить въезжать в страну тем, кто привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Соединённые Штаты могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты "Спутником V" и другими препаратами, разработанными в РФ. По данным издания, новые правила пересечения границы, вероятно, будут основываться на перечне одобренных ВОЗ вакцин.

"Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем", приводит сообщение дипмиссии РБК.

"Спутник V" показал эффективность свыше 83% против дельта-штамма ковида

"Спутник V" показал эффективность свыше 83% против дельта-штамма ковида

На сегодняшний день въезд в Соединённые Штаты разрешён при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США к ноябрю решат, принимать ли у въезжающих иностранцев справки о вакцинации препаратами, которые не одобрены в США, в том числе российской вакциной "Спутник V".

В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V"

В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V"

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао в августе заявляла, что "Спутник V" может быть одобрен в середине сентября. Однако пока этого не произошло. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в затягивании регистрации российских вакцин.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

сегодня в 02:39

"У нас появился новый природный враг": Биолог рассказала, на сколько лет коронавирус сокращает продолжительность жизни

сегодня в 02:08

В Минздраве рассказали, влияет ли вакцинация от коронавируса на ЭКО

вчера в 23:11

В частном доме в Махачкале взорвался газ, пострадали пять человек

сегодня в 03:13

Два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае

сегодня в 02:59

Новости партнеров

Layer 1