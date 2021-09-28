Посольство РФ оценило сообщения о закрытии въезда в США привитым "Спутником V"

Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут запретить въезжать в страну тем, кто привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Соединённые Штаты могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты "Спутником V" и другими препаратами, разработанными в РФ. По данным издания, новые правила пересечения границы, вероятно, будут основываться на перечне одобренных ВОЗ вакцин.

"Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем", — приводит сообщение дипмиссии РБК.

На сегодняшний день въезд в Соединённые Штаты разрешён при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США к ноябрю решат, принимать ли у въезжающих иностранцев справки о вакцинации препаратами, которые не одобрены в США, в том числе российской вакциной "Спутник V".