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США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

В её состав вошли два самых боеспособных корабля этого класса —"Томас Хаднер" и "Дональд Кук".

28 сентября, 02:39
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_050715-N-8163B-009_The_guided_missile_destroyer_USS_Donald_Cook_(DDG_75)_conducts_a_close_quarters_exercise_while_underway_in_the_Atlantic_Ocean.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

ВМС США создали оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развёртывание кораблей для возможного противодействия российским подводным лодкам в Атлантическом океане. Как сообщает профильное издание Института ВМС страны USNI News, данная группа получила название Greyhound.

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"Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны", — сказал контр-адмирал, командующий надводными силами ВМС Соединённых Штатов в Атлантике Брендан Маклейн.

В состав группы вошли "два самых боеспособных эсминца": "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В январе к ним присоединится эсминец "Салливанс", который сейчас развёрнут в составе британской ударной группы авианосцев. В 2022 году, когда "Дональд Кук" будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы "Коул" и "Грэвели". Местом базирования кораблей станут военно-морские базы Мейпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. Эсминцы займутся проведением операций и учений в Атлантике. По словам Маклейна, группа будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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