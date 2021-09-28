США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

В состав группы вошли "два самых боеспособных эсминца": "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В январе к ним присоединится эсминец "Салливанс", который сейчас развёрнут в составе британской ударной группы авианосцев. В 2022 году, когда "Дональд Кук" будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы "Коул" и "Грэвели". Местом базирования кораблей станут военно-морские базы Мейпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. Эсминцы займутся проведением операций и учений в Атлантике. По словам Маклейна, группа будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года.