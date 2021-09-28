США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике
В её состав вошли два самых боеспособных корабля этого класса —"Томас Хаднер" и "Дональд Кук".
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ВМС США создали оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развёртывание кораблей для возможного противодействия российским подводным лодкам в Атлантическом океане. Как сообщает профильное издание Института ВМС страны USNI News, данная группа получила название Greyhound.
"Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны", — сказал контр-адмирал, командующий надводными силами ВМС Соединённых Штатов в Атлантике Брендан Маклейн.
В состав группы вошли "два самых боеспособных эсминца": "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В январе к ним присоединится эсминец "Салливанс", который сейчас развёрнут в составе британской ударной группы авианосцев. В 2022 году, когда "Дональд Кук" будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы "Коул" и "Грэвели". Местом базирования кораблей станут военно-морские базы Мейпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. Эсминцы займутся проведением операций и учений в Атлантике. По словам Маклейна, группа будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года.
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