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Два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае

Жертвами происшествия стали водитель самосвала и водитель "газели", на которых рухнула конструкция.

28 сентября, 02:59

Два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае. Видео © ГУ МЧС по Пермскому краю

При обрушении пешеходного перехода на автомобили в Пермском крае погибли два человека. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По предварительным данным, жертвами происшествия стали водитель самосвала и водитель "газели". При этом пока неизвестно, находился ли во втором авто кто-либо ещё.

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Среди пешеходов пострадавших нет.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что пешеходный переход рухнул на самосвал МАN и автомобиль "газель" на 50-м км дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Инцидент произошёл в 00:30 по местному времени (02:30 мск). ГИБДД организовала объезд через деревню Платошино и посёлок Кукуштан.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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