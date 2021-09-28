Два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае. Видео © ГУ МЧС по Пермскому краю

При обрушении пешеходного перехода на автомобили в Пермском крае погибли два человека. Об этом Лайфу сообщил источник.







По предварительным данным, жертвами происшествия стали водитель самосвала и водитель "газели". При этом пока неизвестно, находился ли во втором авто кто-либо ещё.

Среди пешеходов пострадавших нет.