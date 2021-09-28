Два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае
Жертвами происшествия стали водитель самосвала и водитель "газели", на которых рухнула конструкция.
Два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае. Видео © ГУ МЧС по Пермскому краю
При обрушении пешеходного перехода на автомобили в Пермском крае погибли два человека. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительным данным, жертвами происшествия стали водитель самосвала и водитель "газели". При этом пока неизвестно, находился ли во втором авто кто-либо ещё.
Среди пешеходов пострадавших нет.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что пешеходный переход рухнул на самосвал МАN и автомобиль "газель" на 50-м км дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Инцидент произошёл в 00:30 по местному времени (02:30 мск). ГИБДД организовала объезд через деревню Платошино и посёлок Кукуштан.
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