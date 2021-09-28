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На Украине назвали угрозу для Киева посерьёзнее "Северного потока – 2"

Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль испугался, что Незалежной скоро не у кого будет покупать топливо.

28 сентября, 03:52

Фото © ТАСС / Павел Бушуев

Газопровод "Турецкий поток" гораздо больше угрожает экономике Украины, чем "Северный поток – 2". Об этом заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Венгрия начнёт получать российский газ уже 1 октября.

"Мы берём, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток – 2"? — сказал Москаль в эфире телеканала "Украина 24".

На Украине предложили потребовать компенсацию за "Турецкий поток"

На Украине предложили потребовать компенсацию за "Турецкий поток"

Политик добавил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

"Я не знаю, откуда Словакия берёт, я думаю, что вот-вот и она тоже будет брать из "Северного потока – 2". Так у кого мы будем покупать?" — задался вопросом Москаль.

Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода "Турецкий поток" в обход Украины

Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода "Турецкий поток" в обход Украины

Напомним, "Турецкий поток" был запущен в начале января 2020 года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа из России турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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