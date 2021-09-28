На Украине назвали угрозу для Киева посерьёзнее "Северного потока – 2"

Газопровод "Турецкий поток" гораздо больше угрожает экономике Украины, чем "Северный поток – 2". Об этом заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

"Мы берём, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток – 2"? — сказал Москаль в эфире телеканала "Украина 24".

Политик добавил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

"Я не знаю, откуда Словакия берёт, я думаю, что вот-вот и она тоже будет брать из "Северного потока – 2". Так у кого мы будем покупать?" — задался вопросом Москаль.