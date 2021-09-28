В России предложили сделать дни голосования нерабочими

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать дни голосования в России нерабочими. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает RT.

В своём обращении политолог отметил, что летом прошлого года в российском законодательстве появилась норма, позволяющая избирательным комиссиям проводить голосование на выборах и референдумах в течение трёх дней. При использовании данного формата, как показали последние выборы в Госдуму, один из дней голосования выпадает на рабочую пятницу, когда многим избирателям физически сложнее посетить избирательные участки, подчеркнул Орлов.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы", — указано в обращении.

По мнению политолога, данное решение простимулирует россиян участвовать в выборах, положительно скажется на явке и создаст более комфортные условия для избирателей.