Эксперт объяснил, чем Россия может нейтрализовать новую гиперзвуковую ракету США

США смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, однако Россия готова отразить эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Напомним, накануне Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая в пять раз быстрее скорости звука. Стоит отметить, что российская ракета "Циркон" способна развивать максимальную скорость около девяти скоростей звука.

По словам Коротченко, США ведут испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Поэтому в ближайшее время они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство.