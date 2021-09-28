Эксперт объяснил, чем Россия может нейтрализовать новую гиперзвуковую ракету США
Игорь Коротченко призвал увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
США смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, однако Россия готова отразить эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Напомним, накануне Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая в пять раз быстрее скорости звука. Стоит отметить, что российская ракета "Циркон" способна развивать максимальную скорость около девяти скоростей звука.
По словам Коротченко, США ведут испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Поэтому в ближайшее время они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство.
"В этой связи России нужно увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО, способные гарантированно перехватывать цели такого класса. То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости".
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