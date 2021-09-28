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Эксперт объяснил, чем Россия может нейтрализовать новую гиперзвуковую ракету США

Игорь Коротченко призвал увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО.

28 сентября, 04:48
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

США смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, однако Россия готова отразить эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Напомним, накануне Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая в пять раз быстрее скорости звука. Стоит отметить, что российская ракета "Циркон" способна развивать максимальную скорость около девяти скоростей звука.

По словам Коротченко, США ведут испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Поэтому в ближайшее время они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство.

США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

"В этой связи России нужно увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО, способные гарантированно перехватывать цели такого класса. То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу", подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости".

Ранее США анонсировали ракету "Тёмный орёл" и пообещали противникам "новые проблемы".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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