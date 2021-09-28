Поставщик салатов для McDonald’s может заняться виноделием в Краснодарском крае

Группа "Белая дача", которая специализируется на производстве салатов и известна как эксклюзивный поставщик салатной продукции и овощей для российского McDonald's, может заняться выращиванием винограда и виноделием в Краснодарском крае. Об этом РБК рассказал основатель компании Виктор Семёнов.

До сих пор у компании не было виноградников в России. Первый может появиться в районе Новороссийска на землях, которые "Белая дача" недавно приобрела для выращивания салата.

Ранее Семёнов заявил, что в 2021 году компания начнёт строительство в Краснодарском крае завода по производству салатов мощностью около 5000 т продукции в год. Также "Белая дача" приобрела землю для выращивания в открытом грунте салата айсберг и строительства лёгких теплиц для салата сорта бэби-лиф. Инвестиции в проект под названием "Салаты с моря" составят порядка 1,7 млрд рублей.

Для проекта компания приобрела около 850 га земли недалеко от станицы Раевская под Новороссийском. По словам Семёнова, они покупали землю под салаты, но приобрели больше, чем нужно, поэтому теперь рассматривается возможность развития виноделия на части земель.

"Для салатов нам будет нужно 300–350 га, около 500 га остаётся. Будем думать, чем это занимать: либо это будет виноградарство, либо какие-то другие вещи", — сказал он, добавив, что окончательное решение пока не принято.