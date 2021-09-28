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За три дня до трагедии рассуждала о смерти: Российская художница погибла в странном ДТП в Таиланде

Официальной причиной аварии считают то, что она не справилась с управлением.

28 сентября, 05:29
<p>Алина Багирова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSJA6I8np_c/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ALINABAGIROVA_</a></p>

Алина Багирова. Фото © Instagram / ALINABAGIROVA_

34-летняя россиянка Алина Багирова скончалась в результате травм, полученных в ДТП в Таиланде. Об этом сообщает портал Afanasy.biz со ссылкой на её друзей.

Трагедия произошла 27 сентября. Женщина упала с мотоцикла на одной из дорог острова.

"Она не столкнулась с другой машиной или байком. Байк целый. Говорят, что или собака, может, пробежала, или она сама как-то упала. Видимых причин нет", — рассказали друзья Алины.

Официальной причиной смерти названо то, что водитель не справился с управлением.

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За три дня до смерти Багирова опубликовала в "Инстаграме" загадочный пост, написав: "Сон — это нежная смерть".

Женщина жила в Таиланде в течение двух последних лет. До этого она работала в Санкт-Петербурге. Багирова является выпускницей филологического факультета Тверского государственного университета. В Твери она была известна как фотограф и художница.

Ранее сообщалось, что российскую туристку в Египте насмерть сбил грузовик.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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