За три дня до трагедии рассуждала о смерти: Российская художница погибла в странном ДТП в Таиланде
Официальной причиной аварии считают то, что она не справилась с управлением.
Алина Багирова. Фото © Instagram / ALINABAGIROVA_
34-летняя россиянка Алина Багирова скончалась в результате травм, полученных в ДТП в Таиланде. Об этом сообщает портал Afanasy.biz со ссылкой на её друзей.
Трагедия произошла 27 сентября. Женщина упала с мотоцикла на одной из дорог острова.
"Она не столкнулась с другой машиной или байком. Байк целый. Говорят, что или собака, может, пробежала, или она сама как-то упала. Видимых причин нет", — рассказали друзья Алины.
Официальной причиной смерти названо то, что водитель не справился с управлением.
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За три дня до смерти Багирова опубликовала в "Инстаграме" загадочный пост, написав: "Сон — это нежная смерть".
Женщина жила в Таиланде в течение двух последних лет. До этого она работала в Санкт-Петербурге. Багирова является выпускницей филологического факультета Тверского государственного университета. В Твери она была известна как фотограф и художница.
Ранее сообщалось, что российскую туристку в Египте насмерть сбил грузовик.
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