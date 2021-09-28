Москва заняла четвёртое место в рейтинге ста лучших городов мира

Москва вошла в пятёрку лучших городов мира, заняв четвёртое место в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

"Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город", — говорится в публикации.

Российская столица обогнала такие развитые города, как Дубай, Сингапур, Токио, Лос-Анджелес и Барселона, уступив лишь Нью-Йорку, Парижу и Лондону. Международные эксперты смотрели на такие показатели, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и бизнеса.

Помимо основного рейтинга также были и второстепенные, которые поделились на шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. В разделе "Продукт" Москва также заняла первое место благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Также эксперты оценили уровень безопасности и доступность качественных парков в столице, что позволило ей обосноваться на второй строчке раздела "Место".