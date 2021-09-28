Губернатор Пермского края отказался от депутатского мандата

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отказался от депутатского мандата, который он получил по итогам выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы", — говорится в сообщении.