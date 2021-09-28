Губернатор Пермского края отказался от депутатского мандата
Чиновник возглавлял региональный партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму.
Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отказался от депутатского мандата, который он получил по итогам выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".
"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы", — говорится в сообщении.
Дмитрий Махонин возглавлял региональный партийный список "Единой России" на прошедших выборах и по итогам голосования набрал необходимое количество голосов для прохождения в нижнюю палату парламента.
Как сообщал Лайф, ранее от своих мандатов отказались генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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