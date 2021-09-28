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Губернатор Пермского края отказался от депутатского мандата

Чиновник возглавлял региональный партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму.

28 сентября, 06:14
<p>Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг </p>

Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отказался от депутатского мандата, который он получил по итогам выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы", — говорится в сообщении.

Дмитрий Махонин возглавлял региональный партийный список "Единой России" на прошедших выборах и по итогам голосования набрал необходимое количество голосов для прохождения в нижнюю палату парламента.

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Как сообщал Лайф, ранее от своих мандатов отказались генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сопредседатель партии "Справедливая Россия За правду" писатель Захар Прилепин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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