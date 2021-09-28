НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил о готовности России обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа

Представитель Кремля также подчеркнул, что "никаких табуированных маршрутов" по поставке газа не существует.

28 сентября, 10:05

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Россия готова обсуждать возобновление прямых закупок газа Украиной в случае необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны", — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что "никаких табуированных маршрутов" по поставке газа не существует и президент РФ Владимир Путин уже заявлял о готовности продолжать транзит топлива через территорию Украины после 2024 года в случае, если это будет экономически выгодно и целесообразно.

Аналитик оценил опасения Киева о возможной остановке транзита газа в Венгрию

Аналитик оценил опасения Киева о возможной остановке транзита газа в Венгрию

Ранее в Киеве испугались полной остановки транзита газа в Венгрию. Глава компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон заявил, что, несмотря на имеющийся до 2024 года контракт с РФ, якобы наблюдается тенденция к полной замене транзита через Незалежную на альтернативные пути. Макогон высказал такие опасения на фоне подписания контракта на 15 лет между Венгрией и "Газпромом" на поставку газа в обход территории Украины. Киев критически высказался об этом контракте. А сегодня, 28 сентября, Киев и Будапешт "обменялись" вызовами послов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Песков рассказал о препятствии к проведению нормандского саммита до ухода Меркель

сегодня в 10:54

Песков: "Газпром" близок к историческому рекорду по объёмам экспорта газа в ЕС

сегодня в 10:07

Илон Маск снова стал самым богатым в мире

сегодня в 11:04

"Красавец": Больной раком Юдашкин опубликовал новое фото и восхитил подписчиков

сегодня в 11:01

Художник украл 6 млн, выданных музеем для создания картины, и назвал это произведением искусства

сегодня в 11:04

Новости партнеров

Layer 1