Песков заявил о готовности России обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа
Представитель Кремля также подчеркнул, что "никаких табуированных маршрутов" по поставке газа не существует.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Россия готова обсуждать возобновление прямых закупок газа Украиной в случае необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны", — отметил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что "никаких табуированных маршрутов" по поставке газа не существует и президент РФ Владимир Путин уже заявлял о готовности продолжать транзит топлива через территорию Украины после 2024 года в случае, если это будет экономически выгодно и целесообразно.
Ранее в Киеве испугались полной остановки транзита газа в Венгрию. Глава компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон заявил, что, несмотря на имеющийся до 2024 года контракт с РФ, якобы наблюдается тенденция к полной замене транзита через Незалежную на альтернативные пути. Макогон высказал такие опасения на фоне подписания контракта на 15 лет между Венгрией и "Газпромом" на поставку газа в обход территории Украины. Киев критически высказался об этом контракте. А сегодня, 28 сентября, Киев и Будапешт "обменялись" вызовами послов.
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