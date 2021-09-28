Песков заявил о готовности России обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа

"Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны", — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что "никаких табуированных маршрутов" по поставке газа не существует и президент РФ Владимир Путин уже заявлял о готовности продолжать транзит топлива через территорию Украины после 2024 года в случае, если это будет экономически выгодно и целесообразно.