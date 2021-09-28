МИД Украины вызвал посла Венгрии для разъяснения позиции по сделке с "Газпромом"
Ранее Будапешт заключил с российским концерном долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Незалежной.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии, чтобы уведомить о позиции Киева по сделке Будапешта с компанией "Газпром". Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", — сказал он агентству РБК-Украина.
Дипломат уточнил, что это зеркальный ответ на шаги Будапешта. Ранее посла Украины вызвали в МИД Венгрии после угроз из-за контракта с "Газпромом". Действия Украины в Будапеште сочли "нарушением суверенитета и интересов её национальной безопасности".
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Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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