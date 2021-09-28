МИД Украины вызвал посла Венгрии для разъяснения позиции по сделке с "Газпромом"

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии, чтобы уведомить о позиции Киева по сделке Будапешта с компанией "Газпром". Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", — сказал он агентству РБК-Украина.