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В России новый антирекорд по смертям от ковида — 852 за сутки

За весь период с начала пандемии в стране умер 205 531 пациент, заражённый инфекцией.

28 сентября, 08:33
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 852 пациента. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

Прежний максимум — 828 смертей за сутки — был зафиксирован 24 сентября, а 23 сентября было зарегистрировано 820 летальных исходов. За весь период с начала пандемии умер 205 531 пациент.

Биолог перечислила повышающие риск смерти от коронавируса факторы

Биолог перечислила повышающие риск смерти от коронавируса факторы

Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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