В России новый антирекорд по смертям от ковида — 852 за сутки
За весь период с начала пандемии в стране умер 205 531 пациент, заражённый инфекцией.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 852 пациента. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.
Прежний максимум — 828 смертей за сутки — был зафиксирован 24 сентября, а 23 сентября было зарегистрировано 820 летальных исходов. За весь период с начала пандемии умер 205 531 пациент.
Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.
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