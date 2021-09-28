В России новый антирекорд по смертям от ковида — 852 за сутки

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 852 пациента. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

Прежний максимум — 828 смертей за сутки — был зафиксирован 24 сентября, а 23 сентября было зарегистрировано 820 летальных исходов. За весь период с начала пандемии умер 205 531 пациент.