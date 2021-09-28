НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На лечение россиян с ковидом по ОМС потратили почти 300 миллиардов рублей

По словам Мурашко, благодаря вакцинам распространение коронавируса сегодня является управляемым.

28 сентября, 08:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На лечение россиян с коронавирусной инфекцией по системе ОМС было потрачено почти 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.

"Сегодня за семь месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах", — сказал он.

Он отметил, что благодаря вакцинам распространение ковида сегодня является управляемым. Однако группа населения, не желающая прививаться, очень сильно влияет на безопасность всех россиян.

Четвёртая волна пришла: Когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам

Четвёртая волна пришла: Когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам

Ранее эпидемиолог спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью ковидом осенью. Эксперт подчеркнул, что масочный режим никто не отменял. Кроме того, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1