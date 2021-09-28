На лечение россиян с ковидом по ОМС потратили почти 300 миллиардов рублей

На лечение россиян с коронавирусной инфекцией по системе ОМС было потрачено почти 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.

"Сегодня за семь месяцев почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах", — сказал он.

Он отметил, что благодаря вакцинам распространение ковида сегодня является управляемым. Однако группа населения, не желающая прививаться, очень сильно влияет на безопасность всех россиян.