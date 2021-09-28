Нейропсихолог назвала безопасную альтернативу утреннему кофе

Помочь проснуться и настроиться на новый день может не только крепкий американо или зелёный чай. Нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik рассказала об альтернативном и более полезном варианте классического напитка. Специалист советует обратить внимание на кофейные зёрна, которые необязательно перемалывать: если употреблять их в чистом виде, эффект будет сравним с чашкой горячего напитка.

Нейропсихолог подчеркнула, что употребление зёрен в шоколадной глазури намного полезнее для сердца человека. Так как чрезмерное потребление кофеина провоцирует нарушение внимания, шоколад поможет избежать этого из-за витаминов группы B — он оказывает успокоительное действие и создаёт баланс, уточнила Хвингия. Однако не стоит злоупотреблять такими способами.

"Пяти зёрен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Если человек хронически не высыпается и спит меньше трёх часов в сутки, то никакие зёрна в шоколаде его в порядок не приведут", — предупредила Хвингия.