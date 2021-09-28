Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после угроз из-за контракта с "Газпромом"

Посла Украины вызывают в МИД Венгрии из-за "возмутительных" действий Киева после газового соглашения Будапешта и "Газпрома". Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто на своей странице в "Фейсбуке".

"Очень огорчает решение Правительства Украины, направленное против соглашения. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся", — подчеркнул министр.