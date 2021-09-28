Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после угроз из-за контракта с "Газпромом"
В Будапеште назвали действия Незалежной недружественными и нарушающими суверенитет страны.
Министерство иностранных дел Венгрии. Фото © Shutterstock
Посла Украины вызывают в МИД Венгрии из-за "возмутительных" действий Киева после газового соглашения Будапешта и "Газпрома". Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто на своей странице в "Фейсбуке".
"Очень огорчает решение Правительства Украины, направленное против соглашения. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся", — подчеркнул министр.
Сийятро счёл действия Украины "нарушением суверенитета Венгрии и интересов её национальной безопасности". Будапешт оказывал активную поддержку Киеву, поэтому такой шаг является "недружественным", отметил он.
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Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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