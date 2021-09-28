Взрыв прогремел в многоэтажке в Швеции, пострадали десятки человек

По меньшей мере 23 человека пострадали в результате мощного взрыва в жилой многоэтажке в Швеции. Как сообщает местное радио, инцидент произошёл около пяти часов утра (6:00 мск) в городе Гётеборге.

После взрыва в здании начался пожар, поэтому жители дома стали прыгать из окон, спасаясь от огня. Информации о погибших не поступало. Также пока не известно, что послужило причиной ЧП.