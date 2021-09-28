Взрыв прогремел в многоэтажке в Швеции, пострадали десятки человек
После хлопка начался пожар, поэтому жильцы стали прыгать из окон, спасаясь от огня.
Фото © Twitter / Rahul Upadhyay
По меньшей мере 23 человека пострадали в результате мощного взрыва в жилой многоэтажке в Швеции. Как сообщает местное радио, инцидент произошёл около пяти часов утра (6:00 мск) в городе Гётеборге.
После взрыва в здании начался пожар, поэтому жители дома стали прыгать из окон, спасаясь от огня. Информации о погибших не поступало. Также пока не известно, что послужило причиной ЧП.
Ранее Лайф писал, что в городе Изобильном Ставропольского края местный житель забыл выключить газ и закурил. В результате чего прогремел взрыв и повредил 15 квартир, но пострадал при этом только сам курильщик.
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