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Взрыв прогремел в многоэтажке в Швеции, пострадали десятки человек

После хлопка начался пожар, поэтому жильцы стали прыгать из окон, спасаясь от огня.

28 сентября, 07:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/rahulrajnews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rahul Upadhyay</a></p>

Фото © Twitter / Rahul Upadhyay

По меньшей мере 23 человека пострадали в результате мощного взрыва в жилой многоэтажке в Швеции. Как сообщает местное радио, инцидент произошёл около пяти часов утра (6:00 мск) в городе Гётеборге.

После взрыва в здании начался пожар, поэтому жители дома стали прыгать из окон, спасаясь от огня. Информации о погибших не поступало. Также пока не известно, что послужило причиной ЧП.

В США мощный взрыв почти разрушил жилой дом

В США мощный взрыв почти разрушил жилой дом

Ранее Лайф писал, что в городе Изобильном Ставропольского края местный житель забыл выключить газ и закурил. В результате чего прогремел взрыв и повредил 15 квартир, но пострадал при этом только сам курильщик.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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