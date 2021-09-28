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Россиянин пытался перевезти в такси 19 килограммов марихуаны

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, в данный момент он заключён под стражу.

28 сентября, 07:04

В Приамурье пассажир пытался перевезти на такси 19 килограмм марихуаны. Видео © УМВД России по Амурской области

Инспекторы ДПС остановили автомобиль жителя Амурской области на трассе Чита — Хабаровск для проверки документов. В багажнике правоохранители нашли запрещённый груз — около 19,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

"В ходе осмотра в багажном отделении полицейские обнаружили и изъяли три полимерных мешка с растительной массой с характерным запахом конопли, а в салоне транспортного средства — две канистры с тёмной жидкостью. Исследование показало, что изъятое является марихуаной весом около 19,5 килограмма и гашишным маслом весом более 80 граммов", — говорится в сообщении.

Владельцем вещества оказался 24-летний пассажир, он приехал за марихуаной на такси. По его словам, наркотики были изготовлены для личного потребления. В результате он стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, он арестован.

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А ранее ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в РФ. Отмечается, что участников преступной группировки задержали в четырёх регионах страны, в том числе организатора производства и сбыта.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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