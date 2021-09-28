В 18 регионах России задержали 48 подпольных оружейников. Видео © ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в восемнадцати регионах России несколько десятков подпольных оружейников. У них изъято 149 единиц огнестрельного оружия, сообщает Центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", — говорится в сообщении.

Спецоперация проводилась в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

Было изъято огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства: семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулемётов ("Кедр", ППС, ППШ), а также более 27 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат (Ф-1, РГД-5), 24 взрывателя и детонатора и свыше 12 тысяч патронов различного калибра.