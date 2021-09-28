Медведев — о попытках извне подвергнуть сомнениям выборы в РФ: Собака лает, а караван идёт
По словам политика, Россия могла бы провести ответное расследование о вмешательстве в избирательный процесс.
Фото © ТАСС / Юлия Зырянова
Не стоит обращать внимания на попытки других стран подвергнуть сомнениям прошедшие в России парламентские выборы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще, плевать на такие заявления", — заявил он в беседе с телеканалом RT.
При этом Медведев не исключил возможность проведения расследования попыток вмешательства в избирательный процесс, что стало бы ответом на расследование о "русском следе", которое проводилось властями США после президентских выборов 2016 года.
Ранее Лайф писал, что МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сожалеет о том, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию. Напомним, что встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина запланирована на 29 сентября.
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