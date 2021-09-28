Медведев — о попытках извне подвергнуть сомнениям выборы в РФ: Собака лает, а караван идёт

Не стоит обращать внимания на попытки других стран подвергнуть сомнениям прошедшие в России парламентские выборы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще, плевать на такие заявления", — заявил он в беседе с телеканалом RT.