Медведев рассказал, почему не баллотировался в Госдуму

По его словам, работа в парламенте — это тонкий процесс, требующий согласования интересов.

Избираться в Госдуму и претендовать на место спикера нижней палаты парламента было бы неправильно для человека, который ранее занимал должность главы государства. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, работа в Госдуме — это тонкий процесс, требующий согласования интересов и достижения компромиссов между разными людьми, при этом не опираясь на опыт и знания с предыдущих должностей.

"Исходя из этого, могу сказать, что мне представляется, во всяком случае сейчас, что для бывшего главы государства это (работа в Госдуме. — Прим. Лайфа) не очень правильно", — сказал Медведев в беседе с RT.

Политик отметил, что в некоторых странах президенты после своих сроков вовсе не занимают государственные должности, читая лекции в школах и университетах. В России же таких правил нет, продолжил Медведев, поэтому после президентства ему удалось поработать и премьер-министром, и заместителем председателя Совбеза.

"Когда я был ещё молодым юристом и работал в Петербурге, я размышлял о том, чтобы вот интересно было бы... попасть в Государственную думу и принимать законы. И на самом деле это действительно очень интересная работа. Но моя судьба сложилась иначе", — отметил он.