НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медведев рассказал, почему не баллотировался в Госдуму

По его словам, работа в парламенте — это тонкий процесс, требующий согласования интересов.

28 сентября, 07:06
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Избираться в Госдуму и претендовать на место спикера нижней палаты парламента было бы неправильно для человека, который ранее занимал должность главы государства. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, работа в Госдуме — это тонкий процесс, требующий согласования интересов и достижения компромиссов между разными людьми, при этом не опираясь на опыт и знания с предыдущих должностей.

"Исходя из этого, могу сказать, что мне представляется, во всяком случае сейчас, что для бывшего главы государства это (работа в Госдуме. — Прим. Лайфа) не очень правильно", — сказал Медведев в беседе с RT.

Политик отметил, что в некоторых странах президенты после своих сроков вовсе не занимают государственные должности, читая лекции в школах и университетах. В России же таких правил нет, продолжил Медведев, поэтому после президентства ему удалось поработать и премьер-министром, и заместителем председателя Совбеза.

Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке

Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке

"Когда я был ещё молодым юристом и работал в Петербурге, я размышлял о том, чтобы вот интересно было бы... попасть в Государственную думу и принимать законы. И на самом деле это действительно очень интересная работа. Но моя судьба сложилась иначе", — отметил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит обращать внимание на попытки других стран подвергнуть сомнениям прошедшие парламентские выборы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Медведев — о попытках извне подвергнуть сомнениям выборы в РФ: Собака лает, а караван идёт

сегодня в 06:45

Директор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

вчера в 15:52

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после угроз из-за контракта с "Газпромом"

сегодня в 07:44

"Ура" кричать рановато": Путин настроил "Единую Россию" и министров на кропотливую работу

вчера в 14:47

Нейропсихолог назвала безопасную альтернативу утреннему кофе

сегодня в 07:52

Новости партнеров

Layer 1