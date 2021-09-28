Старый конфликт продюсера Иосифа Пригожина и музыканта Сергея Шнурова получил новое развитие. Пригожин вызвал артиста на бой. Видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей говорил о желании встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. С удовольствием встречусь с тобой, и посмотрим тогда, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в Интернете ты мастер, а вот на ринге...", — сказал продюсер.

Пригожин надеется, что у Шнурова хватит мужества встретиться с ним в бою и не "дать заднюю". Он предупредил, что за свою женщину "порвёт на куски" оппонента. Музыкант пока ничего не ответил на вызов. Большинство поклонников одобрили "мужской поступок" Пригожина, но некоторые посчитали, что знаменитости ведут себя как дети, ссорясь друг с другом в Интернете и вызывая на дуэли.