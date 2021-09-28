Россиянам рассказали, что убивает иммунитет и как его укрепить

На иммунной системе человека сказывается множество важных факторов, начиная от питания и заканчивая режимом сна. О том, как человек каждый день самостоятельно убивает свой иммунитет, рассказал телеведущий, просветитель и популяризатор научных знаний Сергей Малозёмов.

"Очень часто мы вредим своему иммунитету неправильным питанием. Когда мы слишком сильно налегаем на богатые сахаром продукты, которых, как показывает статистика, в рационе россиян очень много, плюс мучное, жареное, обилие мясных и калорийных продуктов при недостатке овощей и фруктов отрицательным образом сказывается на состоянии кишечной микрофлоры, которая очень важна для нашего иммунитета", — объяснил он в интервью kp.ru.

Вредны также недосып, стресс, злоупотребление иммуномодуляторами и чрезмерное стремление продезинфицировать всё вокруг. Выход эксперт видит в том, чтобы просто делать всё наоборот. То есть правильно питаться, соблюдать режим дня, не использовать иммуномодуляторы. Детей окружать животными, так как собака или кошка в квартире позитивно влияют на ребёнка. Малозёмов также советует гулять в парках и ездить на фермы в деревню.