Акции "ЛУКойла" и "Газпрома" обновили исторический максимум

Акции "ЛУКойла" подорожали до 7055,5 руб. на фоне роста цен на нефть и обновили исторический максимум. Согласно данным Московской биржи, к 10:10 по мск бумаги компании подросли на 0,89% — до 7048 руб., но потом продолжили дорожать и побили рекорд.

К 10:26 по мск акции также выросли относительно предыдущего закрытия "Газпром нефти". Они подорожали на 1,24% — до 479,1 руб., а затем обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 руб.