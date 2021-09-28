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Акции "ЛУКойла" и "Газпрома" обновили исторический максимум

Связано это с тем, что ранее стоимость Brent на торгах превысила 80 долларов.

28 сентября, 08:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Акции "ЛУКойла" подорожали до 7055,5 руб. на фоне роста цен на нефть и обновили исторический максимум. Согласно данным Московской биржи, к 10:10 по мск бумаги компании подросли на 0,89% — до 7048 руб., но потом продолжили дорожать и побили рекорд.

К 10:26 по мск акции также выросли относительно предыдущего закрытия "Газпром нефти". Они подорожали на 1,24% — до 479,1 руб., а затем обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 руб.

Ранее Лайф писал, что цена нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов прибавила 0,83%, достигнув 80,19 доллара за баррель.

Глава "ЛУКойла" не исключил обрушения рынка при цене на нефть выше $100

Глава "ЛУКойла" не исключил обрушения рынка при цене на нефть выше $100

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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