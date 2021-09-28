В Москве тестируют камеры с микрофонами для борьбы с "шумными" водителями

Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал испытывать новые приборы, позволяющие бороться с шумными автомобилями и мотоциклами. По данным издания "Коммерсант", дорожные камеры с микрофонами, которые измеряют шум проезжающих машин, уже установили в центре города в районе Чистых прудов.

Законопроект "О соблюдении покоя граждан и тишины", вводящий для нарушителей тишины штрафы от пяти тысяч рублей, будет рассмотрен Мосгордумой 29 сентября. Если московские депутаты поддержат инициативу, поправки поступят в Госдуму. Окончательные изменения в московский кодекс об административных правонарушениях смогут внести только после принятия поправок.

Замглавы Дептранса Москвы Андрей Корнеев рассказал, что "чудо-камера" нового типа оборудована четырьмя микрофонами, которые направлены в сторону дороги. Она будет записывать звук, делать фото и видео. Отмечается, что приборы будут установлены в местах, где жители больше всего жалуются на шум от транспорта. Водителям будут приходить штрафы с панорамной фотографией с траекторией движения машины, а также информация об уровне шума в пяти-семи точках по ходу проезда.

Устройству ещё предстоит пройти сертификацию в Росстандарте. Пока методика замера до конца не отработана. Эксперты издания отмечают, что при измерении шума легко ошибиться с его источником. Например, камера может приписать одному транспортному средству звук, отражённый от другого. Кроме того, необходимо учитывать естественный уровень шума на оживлённых трассах. В ЦОДД заверили, что все нюансы будут учтены.