Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае. ЧП произошло, когда под ним проезжали автомобили.

На кадрах видно, что конструкция разошлась и две трети моста лежат на дороге. Упавшая часть раздавила кабины самосвала и газели, повсюду — обломки автомобилей и разбитые стёкла. В данный момент в связи с происшествием правоохранители проводят проверку.