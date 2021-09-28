Машину раздавило в лепёшку: СК показал видео с места обрушения пешеходного моста в Пермском крае
По предварительным данным, в результате произошедшего погибло два человека.
Кадр из видео YouTube / Следственный комитет РФ
Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае. ЧП произошло, когда под ним проезжали автомобили.
На кадрах видно, что конструкция разошлась и две трети моста лежат на дороге. Упавшая часть раздавила кабины самосвала и газели, повсюду — обломки автомобилей и разбитые стёкла. В данный момент в связи с происшествием правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что пешеходный переход рухнул на самосвал МАN и автомобиль "Газель" на 50-м км дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Инцидент произошёл в 00:30 по местному времени (02:30 мск). ГИБДД организовала объезд через деревню Платошино и посёлок Кукуштан. По предварительным данным, в результате аварии погибло два человека.
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