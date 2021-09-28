Лукашенко заявил о наличии проекта новой Конституции Белоруссии
По словам главы государства, позади "месяцы напряжённого труда, большой работы, споров, претензий друг к другу".
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии варианта проекта новой конституции страны. Об этом он рассказал на встрече с членами Конституционной комиссии.
"Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечён в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны", — цитирует Лукашенко БелТА.
Президент отметил, что предлагаемые изменения затрагивают практически все разделы основного закона, они направлены на то, чтобы сделать документ более современным. Лукашенко подтвердил, что референдум по новой конституции состоится не позднее февраля 2022 года.
Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона в феврале 2021 года на Всебелорусском народном собрании. По словам Лукашенко, новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года.
Комментариев: 0