Лукашенко заявил о наличии проекта новой Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии варианта проекта новой конституции страны. Об этом он рассказал на встрече с членами Конституционной комиссии.

"Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечён в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны", — цитирует Лукашенко БелТА.