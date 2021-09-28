Московский ТЦ "Атриум" может закрыться из-за нарушения санитарных правил

Крупный московский ТЦ может закрыться из-за нарушения санитарных правил. Видео © LIFE

В Москве из-за нарушения санитарных требований на три месяца может закрыться крупный торговый центр на Садовом кольце. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Речь идёт о ТЦ "Атриум" на Земляном Валу, в котором инспекторы в ходе рейда выявили массу нарушений. В основном они касались ношения средств индивидуальной защиты. Специалисты обращали внимание в том числе и на тех, кто носил маски на подбородке. По словам Поповского, администрация торгового центра не приняла должных мер по защите посетителей от коронавируса.

"За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф и до одного миллиона рублей или приостановка деятельности сроком до 90 суток", — подчеркнул инспектор.