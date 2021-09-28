Московский ТЦ "Атриум" может закрыться из-за нарушения санитарных правил
Ему может грозить приостановка деятельности сроком до 90 суток или штраф до одного миллиона рублей.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Крупный московский ТЦ может закрыться из-за нарушения санитарных правил. Видео © LIFE
В Москве из-за нарушения санитарных требований на три месяца может закрыться крупный торговый центр на Садовом кольце. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
Речь идёт о ТЦ "Атриум" на Земляном Валу, в котором инспекторы в ходе рейда выявили массу нарушений. В основном они касались ношения средств индивидуальной защиты. Специалисты обращали внимание в том числе и на тех, кто носил маски на подбородке. По словам Поповского, администрация торгового центра не приняла должных мер по защите посетителей от коронавируса.
"За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф и до одного миллиона рублей или приостановка деятельности сроком до 90 суток", — подчеркнул инспектор.
Ранее Лайф писал, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и точках общепита.
Коронавирус: Главное
На лечение россиян с ковидом по ОМС потратили почти 300 миллиардов рублей
сегодня в 08:27
"У нас появился новый природный враг": Биолог рассказала, на сколько лет коронавирус сокращает продолжительность жизни
сегодня в 02:08
В Минздраве рассказали, влияет ли вакцинация от коронавируса на ЭКО
вчера в 23:11
Комментариев: 0