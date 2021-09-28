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Болгары сочли наглостью претензии Украины к России из-за "Северного потока – 2"

Они отметили, что РФ может при желании транспортировать газ "хоть через Луну", и посоветовали Незалежной "сидеть и не дёргаться".

28 сентября, 08:42
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/image-802/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Читатели болгарского издания "Факты" сочли наглостью претензии Украины к России из-за запуска газопровода "Северный поток – 2". Среди пользователей разгорелась жаркая дискуссия в комментариях под публикацией по данной теме. Большинство сочло опасения Киева об "угрозе" от трубопровода необоснованными, подчеркнув, что Украине скорее угрожает "неадекватная политика руководства".

"Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны", — написал комментатор под публикацией.

Пользователь отметил, что такого Россия простить не сможет. Другой читатель согласился с его словами, назвал "Северный поток – 2" свершившимся фактом, а также посоветовал Украине "сидеть и не дёргаться". Он сравнил Киев с наглецом, который упрекает соседа за то, что тот поменял собственную дверь.

"Газ российский. В каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — подчеркнул ещё один комментатор.

Ранее на Украине назвали угрозу для Киева посерьёзнее "Северного потока – 2": экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль испугался, что Незалежной скоро не у кого будет покупать топливо.

В Киеве испугались полной остановки транзита газа через Украину в Венгрию

В Киеве испугались полной остановки транзита газа через Украину в Венгрию

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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