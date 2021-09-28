Болгары сочли наглостью претензии Украины к России из-за "Северного потока – 2"

Читатели болгарского издания "Факты" сочли наглостью претензии Украины к России из-за запуска газопровода "Северный поток – 2". Среди пользователей разгорелась жаркая дискуссия в комментариях под публикацией по данной теме. Большинство сочло опасения Киева об "угрозе" от трубопровода необоснованными, подчеркнув, что Украине скорее угрожает "неадекватная политика руководства".

"Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны", — написал комментатор под публикацией.

Пользователь отметил, что такого Россия простить не сможет. Другой читатель согласился с его словами, назвал "Северный поток – 2" свершившимся фактом, а также посоветовал Украине "сидеть и не дёргаться". Он сравнил Киев с наглецом, который упрекает соседа за то, что тот поменял собственную дверь.

"Газ российский. В каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — подчеркнул ещё один комментатор.