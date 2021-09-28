Россиянин выставил на продажу гравюры Дали за 100 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу в социальной сети "ВКонтакте" три гравюры в исполнении великого сюрреалиста Сальвадора Дали. По словам хозяина картин, на каждую из них имеется сертификат подлинности.

Цена вопроса — 100 миллионов рублей. Причём, как уточняет автор объявления, все три гравюры продаются только вместе. Он также подчеркнул, что данная серия настолько редка, что почти не выставлялась на аукционах. Гравюры уникальны тем, что это так называемые образцы, которые не предназначались для продажи, поэтому могут заинтересовать коллекционеров.

"Наши гравюры уникальны — это Spécimen (образец). Коллекционеры и инвесторы, обратите на это внимание! В продаже вы их нигде больше не найдёте! Образцы даже на аукционах практически не встречаются", — говорится в объявлении.

Публикация появилась в соцсети 22 сентября, и, судя по тому, что до сих пор не удалена, гравюры пока не нашли нового хозяина. О том, почему для продажи решили выбрать доску объявлений, а не аукцион, в объявлении не уточняется.