Песков: Фонд национального благосостояния должен оставаться подушкой безопасности для России

Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться для России подушкой безопасности на фоне мировой турбулентности. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с вами видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", — считает он.

Напомним, что 22 сентября Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России. Если документ примут, под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком, ФНБ и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчёт о возможном иностранном вмешательстве в американские выборы. После получения данного доклада президент Соединённых Штатов должен принять решение о сохранении или приостановке санкций.