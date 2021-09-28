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Песков: Фонд национального благосостояния должен оставаться подушкой безопасности для России

В Кремле считают сохранение государственного резервного фонда особенно важным на фоне того, что предсказуемость мировой конъюнктуры постоянно снижается.

28 сентября, 09:56

Фото © Kremlin.ru

Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться для России подушкой безопасности на фоне мировой турбулентности. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с вами видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", — считает он.

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Напомним, что 22 сентября Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России. Если документ примут, под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком, ФНБ и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, документ обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчёт о возможном иностранном вмешательстве в американские выборы. После получения данного доклада президент Соединённых Штатов должен принять решение о сохранении или приостановке санкций.

24 сентября санкции одобрила американская Палата представителей.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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