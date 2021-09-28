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Регион
Опубликовано 28 сентября 2021, 12:52

В Кремле не стали анонсировать, кто займёт место Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Накануне стало известно, что по итогам выборов она перейдёт в Госдуму, чтобы курировать в нижней палате работу по поддержке семьи и детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить о том, подготовлена ли замена уполномоченной по правам ребёнка Анне Кузнецовой, избравшейся в Госдуму по списку "Единой России".

"Что касается её замены, то, в случае если президент посчитает это необходимым, мы сообщим. Никаких анонсов мы, естественно, здесь делать не собираемся", — сказал представитель Кремля.

Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме
Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме

Ранее Владимир Путин проанонсировал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова перейдёт в Госдуму по итогам выборов, в нижней палате парламента она будет курировать работу по поддержке семей и детей. Также она возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и защите семьи.

Накануне сама Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме. Она отметила необходимость следить за реализацией инициатив из народной программы "Единой России".

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Фото © Kremlin.ru

Марина Калегина
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