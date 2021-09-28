В Кремле не стали анонсировать, кто займёт место Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Накануне стало известно, что по итогам выборов она перейдёт в Госдуму, чтобы курировать в нижней палате работу по поддержке семьи и детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить о том, подготовлена ли замена уполномоченной по правам ребёнка Анне Кузнецовой, избравшейся в Госдуму по списку "Единой России".

"Что касается её замены, то, в случае если президент посчитает это необходимым, мы сообщим. Никаких анонсов мы, естественно, здесь делать не собираемся", — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин проанонсировал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова перейдёт в Госдуму по итогам выборов, в нижней палате парламента она будет курировать работу по поддержке семей и детей. Также она возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и защите семьи.