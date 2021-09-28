Гипертоникам рассказали о способе снизить давление без лекарств

Учёные из Сибирского федерального университета вместе с заграничными коллегами посоветовали женщинам с гипертонией заниматься аэробикой. Исследователи сами разработали комплекс оздоровительных фитнес-тренировок, они опубликованы в журнале Journal of Physical Education and Sport.

По их мнению, упражнения помогут улучшить физическое здоровье кровеносной системы. По мнению доцента кафедры физической культуры СФУ, кандидата педагогических наук Александра Осипова, научное сообщество пока не пришло к единому мнению относительно наиболее эффективных упражнений для профилактики и борьбы с артериальной гипертензией.

"Одна часть учёных рекомендует использовать аэробную физическую активность — ходьбу, бег, велопрогулки. Другая часть выступает за анаэробные физические нагрузки — силовые тренировки с различными отягощениями... Мы объединили различные виды физической активности и разработали комбинацию оздоровительных фитнес-тренировок", — объяснил Осипов.

В ходе работы они определили структуру и комбинации физических упражнений, объём и интенсивность нагрузок, динамику функциональных показателей организма, время восстановления, а также необходимую частоту и длину шагов и угол наклона беговых дорожек.