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В России предложили запретить водителям с судимостью работать в такси

Разработанные Минтрансом законопроекты об этом представлены кабмином на рассмотрение в Госдуму.

28 сентября, 09:28

Фото © Shutterstock

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о запрете людям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующие документы (1256975-7, 1256989-7) ранее подготовило Министерство транспорта Российской Федерации.

Оба проекта предполагают включение в Трудовой кодекс отдельной статьи, по которой работа таксистом и шофёром будет недоступна для судимых за убийство, грабёж, разбой, изнасилование или осуждённых по статье "Терроризм". Причём запрет распространяется и на тех, кто совершил подобные преступления в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз). На прочих иностранцев данные ограничения не распространяются, потому что они и так не могут получить патент на работу в России, имея судимость.

А вот при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках также предлагается требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев обязаны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

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А ранее Лайф рассказывал, что Минтранс предложил контролировать степень усталости водителей такси. Там указали, что регионы также смогут установить дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства и предложили единое требование к оформлению машин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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