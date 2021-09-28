В России предложили запретить водителям с судимостью работать в такси

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о запрете людям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующие документы (1256975-7, 1256989-7) ранее подготовило Министерство транспорта Российской Федерации.

Оба проекта предполагают включение в Трудовой кодекс отдельной статьи, по которой работа таксистом и шофёром будет недоступна для судимых за убийство, грабёж, разбой, изнасилование или осуждённых по статье "Терроризм". Причём запрет распространяется и на тех, кто совершил подобные преступления в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз). На прочих иностранцев данные ограничения не распространяются, потому что они и так не могут получить патент на работу в России, имея судимость.

А вот при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках также предлагается требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев обязаны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.