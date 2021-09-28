В Казани мужчина с ружьём попытался попасть в детсад
Сейчас его ищут, поскольку к приезду полицейских у забора никого не было.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В Казани полицейские оцепили детский сад из-за подозрительного мужчины с оружием. Об этом сообщает "Татарстан 24".
Отмечается, что неизвестный был одет в камуфляжную форму и ходил вокруг учреждения со странным предметом в руках, похожим на ружьё, дёргая за калитку. Заметив его, сотрудники детсада сразу нажали тревожную кнопку, но к приезду полицейских у забора уже никого не было. По предварительным данным, сейчас его ищут.
В ближайших учебных заведениях педагоги в качестве меры предосторожности разослали ученикам сообщения с просьбами не выходить из кабинетов, предупредив о возможной опасности.
А ранее в СМИ появилась информация о мужчине с ружьём, который проник на территорию одной из школ в Свердловской области. Позже выяснилось, что всё это было плановой тренировкой правоохранителей.
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