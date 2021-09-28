В Казани мужчина с ружьём попытался попасть в детсад

В Казани полицейские оцепили детский сад из-за подозрительного мужчины с оружием. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Отмечается, что неизвестный был одет в камуфляжную форму и ходил вокруг учреждения со странным предметом в руках, похожим на ружьё, дёргая за калитку. Заметив его, сотрудники детсада сразу нажали тревожную кнопку, но к приезду полицейских у забора уже никого не было. По предварительным данным, сейчас его ищут.

В ближайших учебных заведениях педагоги в качестве меры предосторожности разослали ученикам сообщения с просьбами не выходить из кабинетов, предупредив о возможной опасности.