В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
На встрече лидеры планируют обсудить актуальные международные вопросы, а также аспекты партнёрства в политике и экономике.
Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 29 сентября в Сочи, подтвердили в Кремле и озвучили темы, которые планируют обсудить лидеры.
"Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее турецкий лидер рассказал, чего ждёт от встречи с российским коллегой один на один. По словам Эрдогана, Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого". В то же время во время своего выступления на Генассамблее ООН Эрдоган отметился странным заявлением о сохранении целостности Украины и "аннексии" Крыма.
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