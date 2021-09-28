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Мурашко: Высокий риск угрозы жизни и здоровью после ковида сохраняется полгода

Чтобы выявить опасность и смягчить последствия болезни, необходимо обратиться к врачам.

28 сентября, 09:00
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В течение полугода после выздоровления от коронавируса сохраняется высокий риск угрозы здоровью и даже жизни переболевшего. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко и призвал всех, кто перенёс CoViD-19, пройти углублённую диспансеризацию.

"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", — заявил министр на форуме пациент-ориентированных инноваций.

Мурашко отметил, что более обширный медосмотр поможет перенёсшим коронавирусную инфекцию выявить все возможные риски, смягчить последствия болезни и провести профилактику других возможных заболеваний.

Ранее переболевших ковидом предупредили о скрытых угрозах болезни. Прохождение диспансеризации позволяет вовремя выявить патологические изменения в органах и системах, чтобы своевременно приступить к лечению.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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