Мурашко: Высокий риск угрозы жизни и здоровью после ковида сохраняется полгода
Чтобы выявить опасность и смягчить последствия болезни, необходимо обратиться к врачам.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В течение полугода после выздоровления от коронавируса сохраняется высокий риск угрозы здоровью и даже жизни переболевшего. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко и призвал всех, кто перенёс CoViD-19, пройти углублённую диспансеризацию.
"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", — заявил министр на форуме пациент-ориентированных инноваций.
Мурашко отметил, что более обширный медосмотр поможет перенёсшим коронавирусную инфекцию выявить все возможные риски, смягчить последствия болезни и провести профилактику других возможных заболеваний.
Ранее переболевших ковидом предупредили о скрытых угрозах болезни. Прохождение диспансеризации позволяет вовремя выявить патологические изменения в органах и системах, чтобы своевременно приступить к лечению.
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