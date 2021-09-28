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В США напечатали пластырь для вакцинации, и он в разы лучше уколов

По словам учёных, он позволяет формировать более эффективный иммунный ответ и экономить препарат.

28 сентября, 08:49
<p>Фото © <a href="https://www.unc.edu/posts/2021/09/23/3d-printed-vaccine-patch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The University of North Carolina at Chapel Hill</a></p>

Фото © The University of North Carolina at Chapel Hill

В США учёные из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле напечатали на 3D-принтере специальный пластырь для вакцинации. Результаты размещены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пластырь состоит из микроигл на полимерной подложке. Он прост в изготовлении, а также позволяет формировать более эффективный иммунный ответ — в 10 раз сильнее, чем при внутримышечной инъекции — и экономить дозу вводимого вещества. Учёные смогут подбирать иглы для разных вакцин и уже планируют разработку пластырей для препаратов Pfizer и Moderna от ковида.

"С этой разработкой мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин. Их можно применять в низких дозах, без боли, лишнего беспокойства, и их можно использовать самостоятельно", — объяснил профессор трансляционной медицины и химической инженерии Стэнфордского университета Джозеф М. ДеСимоун.

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Ранее группа учёных опубликовала результаты исследования, согласно которому состояние роговицы глаза переболевших коронавирусом может свидетельствовать о скрытых неврологических проблемах.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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