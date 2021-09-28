В США напечатали пластырь для вакцинации, и он в разы лучше уколов
По словам учёных, он позволяет формировать более эффективный иммунный ответ и экономить препарат.
В США учёные из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле напечатали на 3D-принтере специальный пластырь для вакцинации. Результаты размещены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Пластырь состоит из микроигл на полимерной подложке. Он прост в изготовлении, а также позволяет формировать более эффективный иммунный ответ — в 10 раз сильнее, чем при внутримышечной инъекции — и экономить дозу вводимого вещества. Учёные смогут подбирать иглы для разных вакцин и уже планируют разработку пластырей для препаратов Pfizer и Moderna от ковида.
"С этой разработкой мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин. Их можно применять в низких дозах, без боли, лишнего беспокойства, и их можно использовать самостоятельно", — объяснил профессор трансляционной медицины и химической инженерии Стэнфордского университета Джозеф М. ДеСимоун.
Ранее группа учёных опубликовала результаты исследования, согласно которому состояние роговицы глаза переболевших коронавирусом может свидетельствовать о скрытых неврологических проблемах.
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