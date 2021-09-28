Аналитик рассказал о выгоде России от рекордного роста цен на газ в Европе
Сегодня стоимость фьючерсов на голубое топливо в ЕС превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.
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Высокая цена газа в Европе на руку России, но в дальнейшем они могут негативно отразиться на рынке, вызвав топливную конкуренцию. Об этом в беседе с Лайфом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Здесь важно отметить, что речь идёт не об отпускных ценах, а о фьючерсных контрактах. Эти фьючерсы важны, потому что многие контракты привязаны к стоимости газа на бирже. Это показатель того, что и физические контракты будут дорожать, газ будет дорожать", — сказал Юшков.
По его словам, потребителям такая тенденция вовсе не на руку, однако Россия на этом заработает, поскольку Евросоюз сам некогда настаивал на том, чтобы стоимость контрактов была привязана к спотовым рынкам. Теперь же Европе придётся закупать газ по нынешним ценам, потому что запасов в её хранилищах немного, а значит, будет сохраняться и спрос, отметил эксперт.
"В то же время слишком высокая цена — для рынка не самый хороший показатель, потому что начинается очень жёсткая межтопливная конкуренция, то есть европейцы стали потреблять очень много угля. И, если есть возможность загрузить другие источники энергии, их загружают", — отметил собеседник Лайфа.
Кроме того, по мнению Юшкова, когда участники рынка видят высокие цены, они начинают инвестировать в различные проекты (например, по сжижению газа в США). Поэтому в перспективе следующих лет, когда эти проекты запустят, стоимость газа упадёт. Таким образом дорогой газ раскачивает рынок, заключил аналитик.
Напомним, цена на газ начала рекордный рост в августе, и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября — впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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