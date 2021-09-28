Под Петербургом лже-кровельщик разрыдался во время задержания. Видео © ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области по обвинению в мошенничестве задержали трёх мигрантов-кровельщиков, которые обманули пенсионерку, выманив полмиллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, трое мигрантов в возрасте от 27 до 35 лет предложили 68-летней женщине сделать ремонт крыши на даче в деревне Глинки Волховского района. И всего за полмиллиона рублей. Однако после получения денег "кровельщики" ничего не отремонтировали и уехали из России.

Через некоторое время друзья вернулись в страну, чтобы продолжить обман населения, но попались в руки полицейских. В доме у задержанных нашли доказательства причастности к обману пенсионерки. Один из мужчин во время общения с оперативниками расплакался на камеру и раскаялся в содеянном. Задержанных отпустили из зала суда под подписку о невыезде, поскольку они клятвенно пообещали вернуть пенсионерке все украденные сбережения.