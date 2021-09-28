Президент Туркмении проскакал по площади на белом коне во время военного парада

В Ашхабаде прошёл парад в честь 30-летия независимости Туркменистана. В нём принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Под аплодисменты присутствующих он проскакал вдоль трибун на белом ахалтекинце, сообщается на сайте "Туркменистан: золотой век".

Военный парад прошёл в южной части города. В начале мероприятия президент проехал на кабриолете в окружении всадников на ахалтекинских конях. Затем началось торжественное шествие, где Туркменистан продемонстрировал не только военную технику, но и служебных собак. Мимо гостей проезжали экипажи сапёров, спасателей и мотострелков, укомплектованных алабаями. Зрителям в прямом эфире на большом мониторе также показали праздничное шествие военных кораблей и беспилотных летательных аппаратов.