Президент Туркмении проскакал по площади на белом коне во время военного парада
На торжественном шествии страна продемонстрировала не только военную технику, но и служебных собак.
Президент Туркмении на коне. Видео © t.me / "Пул № 3"
В Ашхабаде прошёл парад в честь 30-летия независимости Туркменистана. В нём принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Под аплодисменты присутствующих он проскакал вдоль трибун на белом ахалтекинце, сообщается на сайте "Туркменистан: золотой век".
Военный парад прошёл в южной части города. В начале мероприятия президент проехал на кабриолете в окружении всадников на ахалтекинских конях. Затем началось торжественное шествие, где Туркменистан продемонстрировал не только военную технику, но и служебных собак. Мимо гостей проезжали экипажи сапёров, спасателей и мотострелков, укомплектованных алабаями. Зрителям в прямом эфире на большом мониторе также показали праздничное шествие военных кораблей и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Посольстве Туркмении опровергли слухи об ухудшении здоровья президента. А также напомнили, что 20 сентября Бердымухамедов провёл расширенное заседание кабинета министров.
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