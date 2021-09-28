В Конституции Белоруссии хотят закрепить важность сохранения правды о ВОВ
Глава государства уверен, что патриотизм и историческая память делают население одним народом, единой нацией.
Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
В новой Конституции Белоруссии предложено закрепить необходимость сохранения исторической правды и памяти о подвиге народа в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила БелТА.
По мнению президента страны Александра Лукашенко, белорусы состоялись как нация и как суверенное государство, о котором "народ мечтал столетиями". И такое решение позволит укрепить единство страны.
"На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции", — заявил Лукашенко в ходе встречи с членами конституционной комиссии.
Президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона на Всебелорусском народном собрании. Ранее Лукашенко сообщил о наличии варианта проекта новой конституции. Референдум по ней состоится не позднее февраля 2022 года.
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