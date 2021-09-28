В Конституции Белоруссии хотят закрепить важность сохранения правды о ВОВ

По мнению президента страны Александра Лукашенко, белорусы состоялись как нация и как суверенное государство, о котором "народ мечтал столетиями". И такое решение позволит укрепить единство страны.

"На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции", — заявил Лукашенко в ходе встречи с членами конституционной комиссии.